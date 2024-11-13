Словацька держкомпанія підписала пілотний контракт на закупівлю газу з Азербайджану

"У зв'язку з високим ризиком припинення постачання газу східним трубопроводом ми вживаємо заходів, щоб гарантувати надійні постачання газу нашим клієнтам - від великих промислових споживачів до домогосподарств - у будь-якій ситуації", - заявив генеральний директор SPP Войтех Ференц.

SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути постачання на випадок зупинки трубопроводом, що проходить через Україну. Це включає трубопровід із Німеччини, що проходить через Чеську Республіку.

У заяві йдеться, що південний транзитний маршрут через трубопровід "Турецький потік" через Чорне море матиме важливе значення у разі припинення транзиту через Україну, і частина російського чи азербайджанського газу могла б транспортуватися цим трубопроводом.

У документі також йдеться, що у разі припинення поставок через Україну буде вжито додаткових заходів щодо забезпечення безпеки поставок, проте вони обійдуться дорожче.

"Якби компанія втратила російські поставки і закупила весь необхідний обсяг у іншого джерела і фізично перевезла його до Словаччини, це обійшлося б їй як мінімум на 140 млн євро дорожче", - заявили в SPP.

Угода між Москвою та Києвом про експорт російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці року, що змушує SPP та інших учасників Євросоюзу шукати альтернативні джерела, включаючи Азербайджан. Київ відмовився вести переговори із Москвою.