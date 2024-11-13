Словацкая госкомпания подписала пилотный контракт на закупку газа из Азербайджана

"В связи с высоким риском прекращения поставок газа по восточному трубопроводу мы принимаем меры, чтобы гарантировать надежные поставки газа нашим клиентам - от крупных промышленных потребителей до домохозяйств - в любой ситуации", - заявил генеральный директор SPP Войтех Ференц.

SPP заявила, что Словакия также диверсифицировала транзитные маршруты поставок на случай остановки по трубопроводу, проходящему через Украину. Это включает трубопровод из Германии, проходящий через Чешскую Республику.

В заявлении говорится, что южный транзитный маршрут через трубопровод "Турецкий поток" через Черное море будет иметь важное значение в случае прекращения транзита через Украину, и часть российского или азербайджанского газа могла бы транспортироваться по этому трубопроводу.

В документе также говорится, что в случае прекращения поставок через Украину будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности поставок, однако они обойдутся дороже.

"Если бы компания лишилась российских поставок и закупила весь необходимый объем у другого источника и физически перевезла его в Словакию, это обошлось бы ей как минимум на 140 млн евро дороже", - заявили в SPP.

Соглашение между Москвой и Киевом об экспорте российского газа через Украину в Европу истекает в конце года, что вынуждает SPP и других участников Евросоюза искать альтернативные источники, включая Азербайджан. Киев отказался вести переговоры с Москвой.