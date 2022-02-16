"Уильямс" презентовал болид на новый сезон Формулы-1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды .

Британская конюшня шестой из пелетона презентовала новый болид. В видеоролике "Уильямс" показал т. н. шоукар, но впоследствии на трассе в Сильверстоуне появился реальный болид.

Welcome to the new era. Introducing the FW44 pic.twitter.com/nkOIOYmhpO — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 15, 2022

Шасси получило новый цветной узор. По сравнению с прошлогодним исчезли белая и желтая краски, а вместо них добавился розовый. Основной цветовой мотив – темно-синий, который сочетается с голубым.

Также из болида "Уильямса" исчез логотип Айртона Сенны. Легендарный бразилец разбился за рулем британской команды в 1994 году. С тех пор буква S неизменно украшала носовую часть машины.

"Мы пришли к выводу, что хотим двигаться в будущее. Начинается новая эра, мы входим в нее с новой машиной. Кроме того, мы реконструировали наш музей, где в память Айртона создали специальный зал", – заявил шеф команды Йост Капито.

В сезоне-2022 цвета "Уильямса" будут защищать канадец Николас Латифи и Алекс Албон из Таиланда. В прошлом году британская конюшня набрала 23 очка и заняла 8-е место в Кубке конструкторов.

Что известно о "Уильямс"

Основанная Фрэнком Уильямсом команда начала выступления в Формуле-1 в 1977 году. Британская конюшня за свою историю завоевала 9 Кубков конструкторов и 7 чемпионских титулов для пилотов.

Чемпионами мира в составе "Уильямса" стали Алан Джонс (1980 год), Кеке Росберг (1982), Нельсон Пике (1987), Найджел Мэнселл (1992), Ален Прост (1993), Дэймон Хилл (1996) и Жак Вильнев (1997). Больше всего побед с "Уильямсом" одержал Мэнселл (28).

Пока последняя победа команды состоялась на Гран-при Испании-2012. Тогда за рулем "Уильямса" триумфовал Пастор Мальдонадо.