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Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке аквапланування

Новость на русском →
Четвер 17 лютого 2022 11:15
Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке аквапланування Фото: Аквапланування на Гран-прі Бразилії-2016 (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорців

За 32 дні до старту сезону-2022 у чемпіонаті світу Формула-1 час розібратися з основними технічними визначеннями Королівських автоперегонів. Слово на літеру "А" – аквапланування.

Термін "аквапланування" простими словами на найдрібніші молекули розбере РБК-Україна.

Ефект, внаслідок якого шини через воду втратили зчеплення з поверхнею траси, називають акваплануванням.

Формула-1 – не футбол, де прихильні до інтенсивної гри команди щедро поливають газон водою перед стартовим свистком. У автоперегонах дощ є страшним сном більшості пілотів. Навіть дрібні опади над автодромом здатні додати інтриги в гран-прі.

Інтенсивний дощ, і поготів. Дренажна система не здатна впоратися з потоками води, і остання починає скупчуватися на трасі. Потрапляючи в епіцентр такого "озера", болід втрачає зчеплення з покриттям, а з ним і керованість.

Ось тут і виходить на перший план майстерність пілота та команди. На рівень аквапланування впливають кілька факторів. І якщо за кількість опадів відповідає Небесна канцелярія, то за тиск у гумі – команда, а за швидкість на трасі, звичайно, пілот.

У різний час неофіційним титулом "короля дощу" преса й публіка нагороджували кількох пілотів. Дворазовий чемпіон світу Джим Кларк, зірки початку 70-х Жакі Ікс та Джекі Стюарт, геніальний Айртон Сенна, домінатор Міхаель Шумахер і навіть Дженсон Баттон із Себастьяном Феттелем. Усі вони перемагали в дощових умовах і зуміли впоратися з акваплануванням.

Сезон-2022 у Формулі-1 розпочнеться 20 березня з Гран-прі Бахрейну. Усього цьогоріч у чемпіонаті запланували 23 гонки. Бодай одна з них точно бути дощовою, тож аквапланування можна буде переглянути наживо.

До слова, оновлений болід "Вільямса" проїхав перші кола на трасі в Сільверстоуні.

Також нагадаємо, що раніше "Альфа Таурі" ефектним відео презентувала свій новий болід.

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