Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке аквапланування

За 32 дні до старту сезону-2022 у чемпіонаті світу Формула-1 час розібратися з основними технічними визначеннями Королівських автоперегонів. Слово на літеру "А" – аквапланування.

Ефект, внаслідок якого шини через воду втратили зчеплення з поверхнею траси, називають акваплануванням.

There are wet races... and then there's the 2007 European Grand Prix at the Nurburgring #EifelGP #F1 pic.twitter.com/bEawnXMfc2 — Formula 1 (@F1) July 24, 2020

Формула-1 – не футбол, де прихильні до інтенсивної гри команди щедро поливають газон водою перед стартовим свистком. У автоперегонах дощ є страшним сном більшості пілотів. Навіть дрібні опади над автодромом здатні додати інтриги в гран-прі.

Інтенсивний дощ, і поготів. Дренажна система не здатна впоратися з потоками води, і остання починає скупчуватися на трасі. Потрапляючи в епіцентр такого "озера", болід втрачає зчеплення з покриттям, а з ним і керованість.

Ось тут і виходить на перший план майстерність пілота та команди. На рівень аквапланування впливають кілька факторів. І якщо за кількість опадів відповідає Небесна канцелярія, то за тиск у гумі – команда, а за швидкість на трасі, звичайно, пілот.

Mad rain skills, @Max33Verstappen



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LIGHTS OUT for a full re-run of Brazil 2016 at 1500 GMT #F1Rewind #F1 pic.twitter.com/TLhiZuPKR5 — Formula 1 (@F1) March 20, 2020

У різний час неофіційним титулом "короля дощу" преса й публіка нагороджували кількох пілотів. Дворазовий чемпіон світу Джим Кларк, зірки початку 70-х Жакі Ікс та Джекі Стюарт, геніальний Айртон Сенна, домінатор Міхаель Шумахер і навіть Дженсон Баттон із Себастьяном Феттелем. Усі вони перемагали в дощових умовах і зуміли впоратися з акваплануванням.

Сезон-2022 у Формулі-1 розпочнеться 20 березня з Гран-прі Бахрейну. Усього цьогоріч у чемпіонаті запланували 23 гонки. Бодай одна з них точно бути дощовою, тож аквапланування можна буде переглянути наживо.