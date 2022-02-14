Середняк Формулы-1 презентовал болид на сезон-2022: эффектное видео

Команды Формулы-1 продолжают показывать публике обновленные машины на грядущий сезон. После "Ред Булла", "Астон Мартина" и "Макларена" настал черед "Альфа Таури".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды .

Презентация итальянской конюшни ограничилась видеороликом и релизом на сетевых ресурсах. Новый болид получил серийный номер AT03.

introducing the AT03 the Style of a New Era is here! pic.twitter.com/FBmqzx6ggE — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2022

"Я очень рад возможности показать, как наша машина будет выглядеть в 2022 году. Начинается новая эра в истории Формулы-1, и мы надеемся, что после успехов в прошлом году и новая машина будет конкурентоспособной", – заявил босс команды Франц Тост.

В сезоне-2022 цвета "Альфа Таури" будут защищать француз Пьер Гасли и японец Юки Цунода. В предыдущем сезоне они набрали 142 очка на двоих. В Кубке конструкторов "Альфа Таури" заняла 6-е место.

Что известно об "Альфа Таури"

Итальянская конюшня ведет свою спортивную родословную от команды "Минарди". В Формуле-1 она дебютировала в 1985 году. Наивысшее достижение – 7-е место в Кубке конструкторов (1991).

В 2005-м "Минарди" приобрела компания "Ред Булл" и превратила в "Торо Россо". Именно за ее рулем тогда еще 21-летний Себастьян Феттель одержал сенсационную и первую для себя победу в чемпионате – на Гран-при Италии-2008.

Перед сезоном-2020 "Торо Россо" переименовали в "Альфа Таури". Акционером конюшни осталась компания Red Bull GmbH, но сама команда перестала быть дочерней для "Ред Булл".