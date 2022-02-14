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Середняк Формулы-1 презентовал болид на сезон-2022: эффектное видео

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Понедельник 14 февраля 2022 15:00
Середняк Формулы-1 презентовал болид на сезон-2022: эффектное видео Фото: Болид AT03 "Альфа Таури" (scuderia.alphatauri.com)
Автор: Антон Федорцив

Команды Формулы-1 продолжают показывать публике обновленные машины на грядущий сезон. После "Ред Булла", "Астон Мартина" и "Макларена" настал черед "Альфа Таури".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

Презентация итальянской конюшни ограничилась видеороликом и релизом на сетевых ресурсах. Новый болид получил серийный номер AT03.

"Я очень рад возможности показать, как наша машина будет выглядеть в 2022 году. Начинается новая эра в истории Формулы-1, и мы надеемся, что после успехов в прошлом году и новая машина будет конкурентоспособной", – заявил босс команды Франц Тост.

В сезоне-2022 цвета "Альфа Таури" будут защищать француз Пьер Гасли и японец Юки Цунода. В предыдущем сезоне они набрали 142 очка на двоих. В Кубке конструкторов "Альфа Таури" заняла 6-е место.

Что известно об "Альфа Таури"

Итальянская конюшня ведет свою спортивную родословную от команды "Минарди". В Формуле-1 она дебютировала в 1985 году. Наивысшее достижение – 7-е место в Кубке конструкторов (1991).

В 2005-м "Минарди" приобрела компания "Ред Булл" и превратила в "Торо Россо". Именно за ее рулем тогда еще 21-летний Себастьян Феттель одержал сенсационную и первую для себя победу в чемпионате – на Гран-при Италии-2008.

Перед сезоном-2020 "Торо Россо" переименовали в "Альфа Таури". Акционером конюшни осталась компания Red Bull GmbH, но сама команда перестала быть дочерней для "Ред Булл".

Напомним, что ранее "Астон Мартин" первым из остальных показал реальный болид на сезон-2022 вместо демонстрационного прототипа.

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