Словам Путина нельзя доверять: в МИД отреагировали на призыв Африки разминировать море

Как отметил Николенко, Украина всегда была надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции на африканские рынки и намерена возобновить экспорт своего продовольствия, чтобы помочь Африке восстановить продовольственную безопасность.

Однако, есть один важный момент:

"Африка столкнулась с резким ростом цен на продовольствие и потенциальным голодом из-за того, что Россия вторглась в Украину. Российская армия разрушает важнейшую сельскохозяйственную инфраструктуру, блокирует морские порты и зерновые терминалы Украины и наносит ракетные удары по южным сельскохозяйственным регионам Украины. Россия также ворует зерно из украинских территорий, которые она захватила силой", - заявил пресс-секретарь МИД.

Как отметил Николенко, Украина усвоила урок о том, что словам Путина верить нельзя. Еще до 24 февраля (день, когда Россия прибегла к полномасштабному вторжению на территорию нашей страны), Россия публично заявляла о том, что не намерена воевать против Украины.

"Российское военное руководство обещало, что их армия не будет нападать на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Сейчас она (Россия, - ред.) разрушает города и села, превращая их в руины и выжженную землю. Число погибших мирных жителей уже достигло тысяч. 20% украинской территории сейчас незаконно оккупировано Россией",- пишет Николенко.

Мир, как заметил Николенко, должен уважать интересы безопасности Украины. Также пресс-секретарь отметил, что Украина предложила план разблокировки морских портов для дальнейшего восстановления экспорта зерна:

Россия должна отвести свои морские силы в Черном и Азовском морях;

должна быть предоставлена Украине военная техника на случай, если Россия все же воспользуется моментом, чтобы возобновить наступление;

необходимо запустить международно военно-морскую миссию для патрулирования экспорта.

"Мы призываем президента Маки Салла и Африканский союз использовать свои рычаги влияния на Россию, чтобы убедить ее прекратить бессмысленные военные действия. Прекращение войны позволит разблокировать 22 миллиона тонн зерна, что застряли в морских портах, и предотвратить продовольственный кризис в Африке и за ее пределами", - добавил Николенко.