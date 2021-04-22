Правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней.

При этом премьер уточнил, что перед тем, как принять решение о высылке российских дипломатов, правительство тщательно изучило информацию спецслужб.

"Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", - заявил он.

Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Чехия выдвинула ультиматум с требованием вернуть своих дипломатов в Москву, он истек сегодня, и Прага объявила о сокращении численности российской дипмиссии.