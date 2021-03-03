Словакия ввела комендантский час
Сегодня, 3 марта, в связи с пандемией коронавируса Словакия ввела комендантский час. Гражданам будет запрещено выходить из своих домов с 20:00 до 5:00.
Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщается, в течение дня словакам рекомендуют оставаться дома, за исключением нескольких важных причин. В частности, это визиты на работу, спортивные площадки и в больницу.
Отмечается, что комендантский час будет действовать с 19 марта, однако он может быть продлен, если эпидемиологическая ситуация в стране не изменится.
В Словакии, где проживает 5,4 млн человек, зафиксировали за последние 14 дней 24 смерти в связи с коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Напомним, ранее сообщалось, что с 8 марта в стране будет обязательным ношение респираторов FFP2 в магазинах и общественном транспорте, а с 15 марта - они станут обязательными во всех общественных местах. Медицинские маски могут использовать только дети. Такие ограничения будут действовать до 21 марта.
Также РБК-Украина писало, что в Словакии "британский" штамм коронавируса был обнаружен в 71% новых случаев COVID-19 в стране.