ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Словакия ввела комендантский час

Новина українською → Подгорица, Среда 03 марта 2021 15:32
Словакия ввела комендантский час Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 3 марта, в связи с пандемией коронавируса Словакия ввела комендантский час. Гражданам будет запрещено выходить из своих домов с 20:00 до 5:00.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, в течение дня словакам рекомендуют оставаться дома, за исключением нескольких важных причин. В частности, это визиты на работу, спортивные площадки и в больницу.

Отмечается, что комендантский час будет действовать с 19 марта, однако он может быть продлен, если эпидемиологическая ситуация в стране не изменится.

В Словакии, где проживает 5,4 млн человек, зафиксировали за последние 14 дней 24 смерти в связи с коронавирусом на 100 тысяч жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 марта в стране будет обязательным ношение респираторов FFP2 в магазинах и общественном транспорте, а с 15 марта - они станут обязательными во всех общественных местах. Медицинские маски могут использовать только дети. Такие ограничения будут действовать до 21 марта.

Также РБК-Украина писало, что в Словакии "британский" штамм коронавируса был обнаружен в 71% новых случаев COVID-19 в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Словакия
NEWS
Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль
Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК