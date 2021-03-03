Сегодня, 3 марта, в связи с пандемией коронавируса Словакия ввела комендантский час. Гражданам будет запрещено выходить из своих домов с 20:00 до 5:00.

Как сообщается, в течение дня словакам рекомендуют оставаться дома, за исключением нескольких важных причин. В частности, это визиты на работу, спортивные площадки и в больницу.

Отмечается, что комендантский час будет действовать с 19 марта, однако он может быть продлен, если эпидемиологическая ситуация в стране не изменится.

В Словакии, где проживает 5,4 млн человек, зафиксировали за последние 14 дней 24 смерти в связи с коронавирусом на 100 тысяч жителей.