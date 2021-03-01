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Комендантский час и респираторы вместо масок: в Словакии ужесточили карантин

Новина українською → Словакия, Понедельник 01 марта 2021 08:51
Комендантский час и респираторы вместо масок: в Словакии ужесточили карантин Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Словакии приняло решение об ужесточении карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Так, в стране будет введен комендантский час, а также обязательное ношение в общественных местах респираторов вместо медицинских масок.

Об этом сообщает "TA3".

Комендантский час будет введен в стране с 3 марта и будет действовать с 20:00 до 1:00. В это время будет запрещено покидать дом, кроме как для поездок на работу или походу к врачу. При этом с 5:00 до 20:00 будут действовать ограничения, по которым гражданам будет запрещено покидать дом без уважительной причины, которая должна подтверждаться документами.

Учебные заведения пока будут работать, однако если родители работают удаленно или безработные - их дети должны оставаться дома.

С 8 марта в стране будет обязательным ношение респираторов FFP2 в магазинах и общественном транспорте, а с 15 марта - они станут обязательными во всех общественных местах. Медицинские маски могут использовать далее лишь дети.

Такие ограничения будут действовать до 21 марта.

Ранее РБК-Украина писало, что в Словакии "британский" штамм коронавируса был выявлен в 71% новых случаев COVID-19 в стране.

Также сообщалось, что в Мадриде ужесточат карантин на две недели из-за COVID.

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