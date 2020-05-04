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Словакия ускорит выход из карантина

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 17:55
Словакия ускорит выход из карантина
Иллюстративное фото (flickr)

Правительство объединит второй и третий этапы плана по восстановлению экономики

В связи с улучшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом, правительство Словакии решило ускорить восстановление экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

План выхода словацкой экономики из кризиса состоит из четырех этапов. Первый этап стартовал 22 апреля. Сегодня премьер-министр страны Игорь Матович заявил, что из-за уменьшения случаев заражений правительство решило форсировать восстановление экономики, объединив второй и третий этапы плана.

"Мы преуспели, превзойдя ожидания (сдерживая вирус)... но мы все равно должны оставаться очень осторожными", - отметил Матович.

С 6 мая в Словакии будет разрешена работа отелей, служб такси и религиозных служб. Правительство также разрешит проведение свадеб "с некоторыми ограничениями".

Также будут открыты магазины за пределами торговых центров и летние площадки ресторанов, туристические достопримечательности, музеи и галереи.

Четвертый - последний этап выхода из карантина, который разрешит общественные и спортивные мероприятия, работу торговых центров, театров и кинотеатров, будет запущен только после 20 мая.

С начала пандемии в Словакии, с населением 5,5 миллиона человек, коронавирусом заразились 1413 жителй, из которых почти половина выздоровели.

Также РБК-Украина сообщало, что в Словакии зарегистрирована самая низкая смертность от COVID-19 в Европе: от инфекции скончались 25 человек. Первую смерть от коронавируса Минздрав страны зарегистрировал 1 апреля.

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