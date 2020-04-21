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Словакия ослабляет карантинные меры

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 15:22
Словакия ослабляет карантинные меры
Иллюстративное фото (Flickr)

Смягчение карантина должно вступить в силу 22 апреля

Правительство Словакии разработало четырех этапный план для смягчения карантинных мер, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает издание SME.

Согласно плану, со среды, 22 апреля, в стране начнут открываться все магазины и учреждения с торговой площадью до 300 квадратных метров. Рестораны и пабы также будут открыты.

Кроме того, будет разрешено открыть рынки под открытым небом, автомобильные рынки и спортивные площадки.

Хостелы смогут работать, однако только для длительного проживания, а не для отдыха и без ресторанов.

План ослабление карантинных мероприятий должен быть утвержден во вторник, 21 апреля, Центральным кризисным штабом Словакии.

Следующие этапы смягчения карантина предусматривают открытие мест для краткосрочного проживания, туристических достопримечательностей на открытом воздухе, услуги такси, а также крупные магазины и библиотеки, и общественные и культурные мероприятия.

Эти этапы могут быть введены с недельными интервалами, но также и позже.

Напомним, 1 апреля в Словакии подтвердили первую смерть от коронавируса. Так, от вируса умер 60-летний мужчина, у которого была пневмония.

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