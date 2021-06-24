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Словакия урежет пенсии пособникам коммунистического режима

Автор: РБК-Украина

Словакия урежет пенсии бывшим чиновникам и силовикам, которые были пособниками коммунистического режима. На сегодня их выплаты намного выше среднего показателя по стране.

Соответствующий закон приняли в парламенте, пишет местное издание DennikN.

Сообщается, что пенсии пособникам коммунистического режима будут снижены, а годы, которые они проработали на тоталитарный режим и репрессивный аппарат, не будут засчитаны. Также сократится пособие вдовам или вдовцам этих людей.

Как отмечают авторы закона, они имели различные льготы и надбавки, что впоследствии отражалось на их пенсиях. Теперь же выплаты урежут тем, кто "сыграл решающую роль в поддержании тоталитарного режима, нарушающего основные права и свободы человека".

При этом закон не будет касаться тех, кто активно поддерживал противников коммунистического режима и кому угрожала опасность со стороны властей. Также пенсии останутся прежними у бывших спортсменов, военных и полицейских.

Напомним, ранее в Польше заявляли о том, что активный противник советского режима и бывший президент Польши Лех Валенса на самом деле в 1970-х годах был агентом коммунистических спецслужб.

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Словакияпенсиикоммунизм