Словакия урежет пенсии пособникам коммунистического режима

Словакия урежет пенсии бывшим чиновникам и силовикам, которые были пособниками коммунистического режима. На сегодня их выплаты намного выше среднего показателя по стране.

Сообщается, что пенсии пособникам коммунистического режима будут снижены, а годы, которые они проработали на тоталитарный режим и репрессивный аппарат, не будут засчитаны. Также сократится пособие вдовам или вдовцам этих людей.

Как отмечают авторы закона, они имели различные льготы и надбавки, что впоследствии отражалось на их пенсиях. Теперь же выплаты урежут тем, кто "сыграл решающую роль в поддержании тоталитарного режима, нарушающего основные права и свободы человека".

При этом закон не будет касаться тех, кто активно поддерживал противников коммунистического режима и кому угрожала опасность со стороны властей. Также пенсии останутся прежними у бывших спортсменов, военных и полицейских.