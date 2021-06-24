Словаччина уріже пенсії пособникам комуністичного режиму

Словаччина уріже пенсії колишнім чиновникам і силовикам, які були посібниками комуністичного режиму. На сьогодні їх виплати набагато вищі за середній показник по країні.

Повідомляється, що пенсії пособникам комуністичного режиму будуть знижені, а роки, які вони пропрацювали на тоталітарний режим і репресивний апарат, не будуть зараховані. Також скоротиться допомога вдовам або вдівцям цих людей.

Як зазначають автори закону, вони мали різні пільги та надбавки, що згодом відбивалося на їхніх пенсіях. Тепер же виплати уріжуть тим, хто "зіграв вирішальну роль у підтримці тоталітарного режиму, що порушує основні права і свободи людини".

При цьому закон не стосуватиметься тих, хто активно підтримував противників комуністичного режиму і кому загрожувала небезпека з боку влади. Також пенсії залишаться у колишніх спортсменів, військових і поліцейських.