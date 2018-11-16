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Словакия - Украина: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    16.11.2018 - 18:26
Словакия - Украина: прогноз букмекеров
Фото: Словакия - Украина (facebook.com/sfzofficial)

Специалисты считают фаворитом хозяев поля

Сборная Украины сыграет на выезде со Словакией в рамках заключительного матча группы Лиги наций. Трансляция игры начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть поединок можно на ТРК "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры считают, что хозяева поля - фавориты в матче против "желто-синих".

16 ноября 21:45
Трнава, арена имени Антона Малатинского

 

Букмекерские конторы сходятся на мнении, что команда Шевченко - аутсайдер в матче против Словакии. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "желто-синих" с коэффициентом 3,1, а на словаков - 2,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Букмекерская компания William Hill дает следующие коэффициенты на исход матча: победа хозяв поля - 2,40, ничья - 3,10, победа украинцев - 3,10.

Напомним, определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче Лиги наций между сборными Словакии и Украины.

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