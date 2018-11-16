Словаччина - Україна: прогноз букмекерів

Фото: Словаччина - Україна (facebook.com/sfzofficial)

Фахівці вважають фаворитом господарів поля

Збірна України зіграє на виїзді зі Словаччиною в рамках заключного матчу групи Ліги націй. Трансляція гри розпочнеться на РБК-Україна о 21:45, а дивитися поєдинок можна на ТРК "Україна" і "Футбол 1". Букмекери вважають, що господарі поля - фаворити в матчі проти "жовто-синіх".

16 листопада 21:45

Трнава, арена імені Антона Малатинського

Букмекерські контори сходяться на думці, що команда Шевченка - аутсайдер в матчі проти Словаччини. Так, компанія bet365 приймає ставки на перемогу "жовто-синіх" з коефіцієнтом 3,1, а на словаків - 2,4. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,1.

Букмекерська компанія William Hill дає наступні коефіцієнти на результат матчу: перемога господарів поля - 2,40, нічия - 3,10, перемога українців - 3,10.

Нагадаємо, визначилася бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі Ліги націй між збірними Словаччини та України.