Словакия - Украина: анонс матча

Фото: Словакия - Украина (facebook.com/sfzofficial)

Готовимся к заключительному поединку группы Лиги наций

Сборная Украины на выезде проведет заключительную встречу группы Лиги наций против команды Словакии. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть поединок можно на телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина". По мнению букмекеров, преимущество в этой встрече на стороне хозяев поля.

16 ноября 21:45

Трнава, арена имени Антона Малатинского

Сборная Украины проведет против Словакии заключительный матч группы в рамках Лиги наций. Обслужит игру бригада арбитров из Черногории.

Главный тренер сборной Словакии Павел Гапал: "Уже хотелось бы сыграть свой первый матч. Надеюсь, что игроки ждут поединок с Украиной с таким же нетерпением, как и я. У меня уже сложилось видение стартового состава. Будут некоторые сюрпризы, но я оставлю их при себе. Тактика? Она у нас одна - игра на победу".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Мотивация всегда должна быть завышенной. Тем более игра с таким хорошим соперником. Понимаем, что Словакия очень нуждается в победе, это хорошая команда, мы играем на выезде, поэтому мы мотивированы, хотим показать хороший футбол".

Ориентировочные составы:

Словакия: Дубравка - Пекарик, Шкртел, Шкриняр, Ганцко - Лоботка - Руснак, Хамшик, Дуда, Мак - Немец

Украина: Пятов - Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко - Цыганков, Зинченко, Малиновский, Коноплянка - Яремчук