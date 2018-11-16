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Словаччина - Україна: анонс матчу

Новини » Спорт    16.11.2018 - 12:02
Словаччина - Україна: анонс матчу
Фото: Словаччина - Україна (facebook.com/sfzofficial)

Готуємося до завершального поєдинку групи Ліги націй

Збірна України на виїзді проведе заключну зустріч групового турніру Ліги націй проти команди Словаччини. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:45, а дивитися поєдинок можна по Футбол 1. На думку букмекерів, перевага в цій зустрічі на боці господарів поля.

16 листопада 21:45
Трнава, арена імені Антона Малатинського

 

Збірна України проведе проти Словаччини заключний матч групи в рамках Ліги націй. Обслужить гру бригада арбітрів з Чорногорії.

Головний тренер збірної Словаччини Павел Гапал: "Уже хотілося б зіграти свій перший матч. Сподіваюся, що гравці чекають на поєдинок з Україною з таким же нетерпінням, як і я. У мене вже склалося бачення стартового складу. Будуть деякі сюрпризи, але я залишу їх при собі. Тактика? Вона в нас одна - гра на перемогу".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Мотивація завжди повинна бути завищеною. Тим більше гра з таким хорошим суперником. Розуміємо, що Словаччина має велику потребу в перемозі, це хороша команда, ми граємо на виїзді, тому ми мотивовані, хочемо показати хороший футбол".

Орієнтовні склади:

Словаччина: Дубравка - Пекарік, Шкртел, Шкріняр, Ганцко - Лоботка - Руснак, Хамшик, Дуда, Мак - Німець

Україна: Пятов - Караваєв, Бурда, Ракицький, Матвієнко - Степаненко - Циганков, Зінченко, Малиновський, Коноплянка - Яремчук

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