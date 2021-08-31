Словакия прекращает вакцинацию российским препаратом "Спутник V"

"Это последний день, когда можно получить вторую дозу этой вакцины", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, такое решение было принято в связи с истечением срока годности этой вакцины.

Как сообщил представитель Минздрава Словакии, сегодня на вакцинацию второй дозой вакцины "Спутник V" ожидали 6 граждан.

По последним данным, всего в стране сделано 37 021 прививка этой вакциной.

Всего этими препаратами вакцинировали чуть более 18 500 человек.