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Словакия прекращает вакцинацию российским препаратом "Спутник V"

Автор: Мария Кучерявец

В Словакии заявили о прекращении иммунизации российской вакциной "Спутник V". Сегодня крайний срок, когда граждане могут получить прививку именно этим препаратом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.Sk.

"Это последний день, когда можно получить вторую дозу этой вакцины", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, такое решение было принято в связи с истечением срока годности этой вакцины.

Как сообщил представитель Минздрава Словакии, сегодня на вакцинацию второй дозой вакцины "Спутник V" ожидали 6 граждан.

По последним данным, всего в стране сделано 37 021 прививка этой вакциной.

Всего этими препаратами вакцинировали чуть более 18 500 человек.

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