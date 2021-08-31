Словаччина припиняє вакцинацію російським препаратом "Спутник V"

У Словаччині заявили про припинення імунізації російською вакциною "Спутник V". Сьогодні крайній термін, коли громадяни можуть отримати щеплення саме цим препаратом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.Sk.
"Це останній день, коли можна отримати другу дозу цієї вакцини", - йдеться в повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, таке рішення було прийнято у зв'язку із закінченням терміну придатності цієї вакцини.
Як повідомив представник МОЗ Словаччини, сьогодні на вакцинацію другою дозою вакцини "Спутник V" очікували 6 громадян.
За останніми даними, всього в країні зроблено 37 021 щеплення цією вакциною.
Загалом нею вакцинували о трохи більше ніж 18 500 осіб.