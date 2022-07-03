Словакия может передать Украине истребители и танки, - премьер

Словакия готова помочь Украине истребителями, а также танками.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СТ24.
Отметим, что в июне Словакия попросила Чешскую Республику помочь ей защитить воздушное пространство, пока она не получит истребители F-16, которые должны заменить Миг-29.
По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, его страна нуждается в помощи чешских бойцов в течение около года.
Тем временем его страна передаст Украине Миг-29 российского производства для защиты нашей страны.
По словам премьера также наша страна получит танки, однако он не может об этом говорить подробно, поскольку "даже Украина попросила нас не указывать на это оборудование".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, Франция передаст нашей стране самоходные артиллерийские установки Caesar уже в ближайшие недели.
Также, по словам министра обороны Алексея Резникова, Канада передаст Украине камеры для ударных дронов и бронеавтомобили.
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