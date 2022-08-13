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Словакия передаст Украине свои истребители: когда могут начаться поставки

Фото: истребитель МиГ-29 (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29. Словацкая авиация может приехать в Украину уже в следующем месяце.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надж, передает РБК-Украина со ссылкой на словакций телеканал RTVS.

По словам министра, истребители, скорее всего, отправятся в Украину. Уже в следующем месяце Словакия перестанет использовать их в своих целях. Братислава получит за самолеты деньги от Евросоюза или боевую технику от НАТО.

Надж подчеркнул, что стоимость истребителей исчисляются сотнями миллионов евро.

Отметим, что министр не назвал количество авиации, которую планируют передать Украине. Однако, по предварительным данными, речь может идти об 11 или 12 самолетах, которые сейчас есть у Словакии.

Короткая характеристика МиГ-29

Истребитель является советской многоцелевой разработкой четвертого поколения. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей.

Напомним, ранее стало известно, что Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей МиГ-29 украинской стороне.

Также позже чешское правительство приняло решение разрешить своим истребителям патрулировать воздушное пространство Словакии. Такой шаг может ускорить передачу МиГ-29 Украине.

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