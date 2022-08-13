Словаччина передасть Україні свої винищувачі: коли можуть початися постачання

За словами міністра, винищувачі, найімовірніше, вирушать до України. Вже наступного місяця Словаччина перестане використовувати їх у своїх цілях. Братислава отримає за літаки гроші від Євросоюзу чи бойову техніку від НАТО.Надж підкреслив, що вартість винищувачів обчислюються сотнями мільйонів євро.

Зазначимо, що міністр не назвав кількість авіації, яку планують передати Україні. Однак, за попередніми даними, мова може йти про 11 або 12 літаках, які зараз є у Словаччини.

Коротка характеристика Міг-29

Винищувач є радянською багатоцільовою розробкою четвертого покоління. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах, а також для ураження наземних цілей.