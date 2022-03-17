UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словакия назвала условие передачи Украине системы ПВО С-300

Фото: Словакия назвала условие передачи Украине системы ПВО С-300 (livejournal.com)
Автор: Мария Кучерявец

Единая система противовоздушной обороны С-300, которая находится на вооружении армии Словакии, может быть передана Украине. Однако при условии, что страна получит альтернативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тeraz.sk.

"Мы все стараемся помочь Украине, насколько можем, но я должен прежде всего убедиться, что это отвечает оборонным интересам Словакии. Ведь это единая система противовоздушной обороны у Словацкой Республики, которой пока нет альтернативы", - пояснил министр обороны республики Ярослав Надь.

В свою очередь он апеллировал к необходимости избавиться от зависимости от российских технологий, заявив, что МиГи и С-300 могут поддерживать только российские компании, что в нынешней ситуации "практически невозможно".

Напомним, вчера стало известно, что Словацкое правительство дало предварительное согласие на передачу Украине систем противовоздушной обороны С-300. Они усилят защиту от авиаударов России.

Отметим, что вчера президент США Джо Байден заявил о поставках в Украину военного оборудования с системами ПВО, противотанковыми комплексами и другим вооружением.

Война России против Украины продолжается 22-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СловакияПВОВойна России против Украины