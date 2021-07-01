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Словакия изменит правила въезда для иностранцев: известна дата

Автор: Мария Кучерявец

Правительство Словакии изменит условия въезда для невакцинированных иностранцев. Так, с 9 июля при пересечении границы необходимо будет пройти 14-дневный карантин.

Об этом сообщает Slovak Spectator.

Известно, что не привитые иностранцы, прибывающие в Словакию, должны будут зарегистрироваться в онлайн-форме eHranica и предоставить подтверждение регистрации на пограничном контроле.

После чего необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию. Кроме того, можно сдать ПЦР-тест через пять дней после прибытия и, если он окажется отрицательным, прекратить самоизоляцию.

"Все пассажиры в период с 9 июля по 9 августа должны будут показать отрицательный результат ПЦР теста выполненного не ранее, чем за семь дней до пересечения границы",- говорится в сообщении.

Полностью иммунизированные лица смогут избежать прохождения карантина. Им достаточно будет показать сертификат о вакцинации (ЕС или национальный) на пограничном контроле.

Дети 12-18 лет будут освобождаться от карантина в случае вакцинации родителей. Но уже после 9 августа они будут освобождаться от карантина только в случае вакцинации.

Напомним, что сегодня Украина возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

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