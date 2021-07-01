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Словаччина змінить правила в'їзду для іноземців: відома дата

Автор: Марія Кучерявець

Уряд Словаччини змінить умови в'їзду для невакцинованих іноземців. Так, з 9 липня після перетину кордону необхідно буде пройти 14-денний карантин.

Про це повідомляє Slovak Spectator.

Відомо, що не щеплені іноземці, які прибуватимуть до Словаччини повинні будуть зареєструватися в онлайн-формі eHranica і надати підтвердження реєстрації на прикордонному контролі.

Після чого необхідно пройти 14-денну самоізоляцію. Крім того, можна здати ПЛР-тест через п'ять днів після прибуття і, якщо він виявиться негативним, припинити самоізоляцію.

"Всі пасажири у період з 9 липня по 9 серпня повинні будуть показати негативний результат ПЛР тесту виконаного не раніше, ніж за сім днів до перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Повністю імунізовані особи зможуть уникнути проходження карантину. Їх достатньо буде показати сертифікат про вакцинацію (ЄС або національний) на прикордонному контролі.

Діти віком 12-18 років звільнятимуться від карантину у випадку вакцинації батьків. Але вже після 9 серпня вони звільнятимуться від карантину лише у випадку вакцинації.

Нагадаємо, що сьогодні Україна відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.

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