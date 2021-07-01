Словаччина змінить правила в'їзду для іноземців: відома дата

Відомо, що не щеплені іноземці, які прибуватимуть до Словаччини повинні будуть зареєструватися в онлайн-формі eHranica і надати підтвердження реєстрації на прикордонному контролі.

Після чого необхідно пройти 14-денну самоізоляцію. Крім того, можна здати ПЛР-тест через п'ять днів після прибуття і, якщо він виявиться негативним, припинити самоізоляцію.

"Всі пасажири у період з 9 липня по 9 серпня повинні будуть показати негативний результат ПЛР тесту виконаного не раніше, ніж за сім днів до перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Повністю імунізовані особи зможуть уникнути проходження карантину. Їх достатньо буде показати сертифікат про вакцинацію (ЄС або національний) на прикордонному контролі.

Діти віком 12-18 років звільнятимуться від карантину у випадку вакцинації батьків. Але вже після 9 серпня вони звільнятимуться від карантину лише у випадку вакцинації.