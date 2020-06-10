Словакия изменила правила пропуска из Украины

Без обсервации будут пускать при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 и при наличии вида на жительство
Словакия изменила порядок въезда иностранцев на территорию страны из Украины. Новые правила пропуска начали действовать с 8 утра 10 июня.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Отмечается, что пропускать будут лиц с постоянным или временным разрешением на проживание в Словакии, и тех, кому выдали разрешение на въезд в компетентном министерстве, при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не позже, чем за 96 часов до момента въезда, и переведен на словацкий, чешский, английский или немецкий язык.
В этом случае граждане освобождаются от обязательной обсервации при использовании мобильного приложения "Smart karanténa" ("Умный карантин"). При этом лица должны соблюдать домашнюю самоизоляцию и в течении 5 дней пройти лабораторный анализ на коронавирус.
Транзитный проезд через Словакию разрешен при соблюдении следующих условий:
В обоих случаях транзитная поездка не должна превышать 8 часов.
В ГПСУ отметили, что на границе со Словакией сейчас работают три пункта пропуска:
Ранее РБК-Украина писало, что с 10 июня Словакия открыла границы для туристов из 16 стран, Украины в списке нет.
Также сообщалось, что с 1 июня Словакия и Молдова открыли дополнительные пункты пропуска с Украиной.
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Автор: Игорь Литвиненко