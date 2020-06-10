Словаччина змінила правила пропуску з України

Без обсервації будуть пускати за наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 і при наявності посвідки на проживання
Словаччина змінила порядок в'їзду іноземців на територію країни з України. Нові правила пропуску почали діяти з 8 ранку 10 червня.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Наголошується, що пропускати будуть осіб з постійним або тимчасовим дозволом на проживання в Словаччині, і тих, кому видали дозвіл на в'їзд в компетентному міністерстві, при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 96 годин до моменту в'їзду, і переведений на словацька, чеська, англійська або німецька мова.
У цьому разі громадяни звільняються від обов'язкового обсервації при використанні мобільного додатку "Smart karanténa" ("Розумний карантин"). При цьому особи повинні дотримуватися домашню самоізоляцію і на протязі 5 днів пройти лабораторний аналіз на коронавірус.
Транзитний проїзд через Словаччину дозволяється при дотриманні наступних умов:
В обох випадках транзитна поїздка не повинна перевищувати 8 годин.
У ДПСУ зазначили, що на кордоні зі Словаччиною зараз працюють три пункти пропуску:
Раніше РБК-Україна писало, що з 10 червня Словаччина відкрила кордони для туристів з 16 країн, України у списку немає.
Також повідомлялося, що з 1 червня Словаччина і Молдова відкрили додаткові пункти пропуску з Україною.
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Автор: Игорь Литвиненко