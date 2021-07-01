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Еще одна страна Европы открылась для украинцев: условия пересечения границы

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Украина, Четверг 01 июля 2021 21:23
Еще одна страна Европы открылась для украинцев: условия пересечения границы Фото: Нидерланды открылись для граждан Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

С 1 июля 2021 года свои границы для граждан Украины открыли Нидерланды. Попасть в страну смогут владельцы биометрических паспортов, независимо от цели путешествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом", - сообщил министр.

По данным МИД Украины, украинцы с сертификатами вакцинации от коронавируса освобождаются от обязательного прохождения карантина после въезда в Нидерланды. Страна признает сертификаты вакцинации следующими препаратами:

  • Pfizer/BioNTech (Comirnaty);
  • Astra Zeneca EU (Vaxzevria);
  • Johnson & Johnson (Janssen);
  • Moderna (Spikevax);
  • Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);
  • Serum Institute of India (Covishield);
  • Sinopharm BIBP;
  • Sinovac.

Если путешественник не имеет сертификата о вакцинации, то ему нужно обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус или сертификат о выздоровлении от COVID-19. Но справка о выздоровлении должна быть выдана компетентным органом здравоохранения страны ЕС.

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