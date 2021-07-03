Словаччина змінила порядок в'їзду на свою територію: що необхідно знати українцям
Словаччина змінила порядок в'їзду на свою територію. Українцям необхідно буде попередньо зареєструватися на веб-сайті https://korona.gov.sk/ehranica.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
"Особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, що входить до червоного списку (зокрема, Україна), зобов’язані попередньо зареєструватися на веб-сайті https://korona.gov.sk/ehranica", - вказано у повідомленні.
Зареєструватися радять до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до wi-fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.
"Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску "Чоп (Страж) - Чієрна-над-Тісоу". Особу, що прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду, не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів", - звертають увагу у відомстві.
Підкреслюється, що з 19:00 (середньоєвропейського часу) 5 липня у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток).
Нагадаємо, Естонія відкрила свої кордони для громадян України. Потрапити в країну зможуть повністю вакциновані від коронавірусу українці.
Як писало РБК-Україна, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про рішення влади Австрії і Нідерландів дозволити вільний в'їзд громадянам України. Серед обов'язкових умов - повна вакцинація від коронавірусу.