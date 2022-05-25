UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словакия будет следующей, если Россия победит Украину, - премьер

Фото: премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Следующей под удар России может попасть Словакия. Это произойдет в том случае, если Путин одержит победу в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера, которого цитирует CNN.

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Они (Украина - ред.) должны одержать победу", - заявил Гегер.

В свою очередь он призвал европейских лидеров перестать идти на компромисс со своими принципами в отношениях с Россией.

“Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным спровоцировал войну в Украине. Евросоюзу не нужно, чтобы за их ценности проливали кровь украинцы", - отметил премьер.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что странам Балтии угрожает опасность со стороны России, в случае ее победы в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СловакияВойна России против Украины