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Словаччина буде наступною, якщо Росія переможе Україну, - прем'єр

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Наступною під удар Росії може потрапити Словаччина. Це станеться у тому випадку, якщо Путін отримає перемогу у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Гегера, якого цитує CNN.

"Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Вони (Україна - ред.) мають перемогти", - заявив Гегер.

Своєю чергою він закликав європейських лідерів перестати йти на компроміс зі своїми принципами у відносинах із Росією.

“Ми надто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ та нафту. Компроміс із Путіним спровокував війну в Україні. Євросоюзу не потрібно, щоб за їхні цінності проливали кров українці", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країнам Балтії загрожує небезпека з боку Росії, у випадку її перемоги у війні проти України.

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СловаччинаВійна Росії проти України