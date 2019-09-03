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В Словакии суд впервые лишил депутата мандата

Новости » Политика    03.09.2019 - 17:50
В Словакии суд впервые лишил депутата мандата
Фото: Милан Мазурек (spectator.sme.sk)

Также депутата оштрафовали на 10 тыс. евро

Верховный суд Словакии принял решение о лишении члена парламента мандата из-за расистских высказываний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, это первый подобный случай в истории страны.

Решение суда касается члена праворадикальной политической силы "Народная партия - Наша Словакия" Милана Мазурека. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 10 тыс. евро за общее унижение всех членов цыганского меньшинства страны.

В 2016 году Мазурек в радиоэфире заявил о якобы "цыганском терроре против порядочных людей" и назвал членов цыганского меньшинства "паразитами", которые "ничего не делают для нашего народа и ничего не вносят в наш государственный бюджет или нашу культуру. Наоборот, они решили вести асоциальную жизнь и высасывать нашу социальную систему".

Судебный процесс относительно его высказывания начался в 2017 году. В 2018 году суд приговорил депутата к штрафу в 5 тыс. евро. Однако Мазурек обжаловал приговор. Впрочем, Верховный суд не только подтвердил решение суда низшей инстанции, но и усилил его.

Получив мандат депутата парламента, Милан Мазурек неоднократно проверял на прочность правовую систему страны. В частности, на своей странице в Facebook он открыто отрицал Холокост.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил дополнить перечень оснований для лишения народного депутата мандата.

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