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У Словаччині суд вперше позбавив депутата мандата

Новини » Політика    03.09.2019 - 17:50
У Словаччині суд вперше позбавив депутата мандата
Фото: Мілан Мазурек (spectator.sme.sk)

Також депутата оштрафували на 10 тис. євро

Верховний суд Словаччини ухвалив рішення про позбавлення мандата члена парламенту з-за расистських висловлювань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, це перший подібний випадок в історії країни.

Рішення суду стосується члени праворадикальної політичної сили "Народна партія - Наша Словаччина" Мілана Мазурека. Крім того, суд зобов'язав його виплатити штраф у розмірі 10 тис. євро за загальне приниження всіх членів циганської меншини країни.

В 2016 році Мазурек в радіоефірі заявив про нібито "циганському терор проти порядних людей" і назвав членів циганської меншини "паразитами", які "нічого не роблять для нашого народу і нічого не вносять в наш державний бюджет або нашу культуру. Навпаки, вони вирішили вести асоциальную життя і висмоктують нашу соціальну систему".

Судовий процес щодо його висловлювання почався в 2017 році. У 2018 році суд засудив депутата до штрафу в 5 тис. євро. Однак Мазурек оскаржив вирок. Втім, Верховний суд не тільки підтвердив рішення суду нижчої інстанції, але і посилив його.

Отримавши мандат депутата парламенту, Мілан Мазурек неодноразово перевіряв на міцність правову систему країни. Зокрема, на своїй сторінці в Facebook він відкрито заперечував Голокост.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський запропонував доповнити перелік підстав для позбавлення народного депутата мандата.

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