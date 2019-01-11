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В Словакии столкнулись пассажирский поезд и грузовик, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 04:49
В Словакии столкнулись пассажирский поезд и грузовик, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Травмы различной степени тяжести получили шесть человек

Пассажирский поезд в результате столкновения с грузовиком сошел с рельсов на северо-западе Словакии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание aktuality.sk.

Как сообщается, травмы различной степени тяжести получили шесть из 70 пассажиров поезда и водитель грузовика.

"Пригородный пассажирский поезд столкнулся с большегрузным автомобилем на железнодорожном переезде близ Чадцы.Травмы различной степени тяжести получили шесть из 70 пассажиров поезда и водитель грузовика. От удара при столкновении железнодорожный состав сошел с рельсов. Вагоны перевернулись на бок", - говорится в сообщении.

Так, на место происшествия прибыли бригады скорой помощи, спасатели, пожарные и полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что в Словакии пассажирский поезд врезался в стоявший на путях локомотив и частично сошел с рельсов, пострадали как минимум 18 человек, в том числе ребенок.

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