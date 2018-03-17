В Словакии поезд сошел с рельсов, 18 пострадавших

В Словакии пассажирский поезд врезался в стоявший на путях локомотив и частично сошел с рельсов, пострадали как минимум 18 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщило словацкое информагентство TASR.

Отмечается, что среди пострадавших, трое тяжело ранены.

Авария произошла в пригороде Братиславы, недалеко от станции Пезинок в час пик, поэтому в поезде было много пассажиров.

"Согласно предварительной информации, жизни пострадавших ничего не угрожает, о каждом пассажире позаботились, всем оказана адекватная медицинская помощь, в данный момент пассажиры переправлены туда, откуда они могут продолжить свое путешествие", - сообщил глава железнодорожной компании Словакии Филипп Глубоцкий.

На месте аварии работают спасатели, причина пока не известна.

Фото: в Словакии поезд сошел с рельсов

Напомним, в немецком Кельне вечером 15 марта столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали 43 человека.