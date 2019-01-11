У Словаччині зіткнулися пасажирський потяг і вантажівка, є постраждалі

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Травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей

Пасажирський поїзд в результаті зіткнення з вантажівкою зійшов з рейок на північному заході Словаччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання aktuality.sk.

Як повідомляється, травми різного ступеня тяжкості отримали шість з 70 пасажирів поїзда і водій вантажівки.

"Приміський пасажирський поїзд зіткнувся з великовантажним автомобілем на залізничному переїзді поблизу Чадці. Травми різного ступеня тяжкості отримали шість з 70 пасажирів поїзда і водій вантажівки. Від удару при зіткненні залізничний потяг зійшов з рейок. Вагони перекинулися на бік", - йдеться в повідомленні.

Так, на місце події прибули бригади швидкої допомоги, рятувальники, пожежники і поліція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Словаччині пасажирський поїзд врізався у стоячий на колії локомотив та частково зійшов з рейок, постраждали як мінімум 18 осіб, в тому числі дитина.