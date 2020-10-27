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В Словакии сделают тест на коронавирус всем жителям страны

Автор: Инна Собора

В Словакии заявили о планах сделать тест на коронавирус всем жителям страны. Речь идет о всех, кто старше 10 лет.

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Об этом пишет DW.

Тестирование планируют провести за четыре дня. Для этих целей планируется отвести две субботы и два воскресенья.

В Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира.

Отметим, население страны составляет около 5,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Словакии с 24 октября по 1 ноября на фоне пандемии коронавируса COVID-19 вводится комендантский час.

Согласно последним данным минздрава Словакии, с начала пандемии в стране выявлено 45,155 случаев заражений коронавирусом. За время пандемии скончались 165 человек.

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