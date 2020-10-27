У Словаччині зроблять тест на коронавірус всім жителям країни

У Словаччині заявили про плани зробити тест на коронавірус всім жителям країни. Мова йде про всіх, хто старше 10 років.

Про це пише DW.

Тестування планують провести за чотири дні. Для цих цілей планується відвести дві суботи та дві неділі.

У Словаччині вважають, що в разі успіху цим прикладом можуть скористатися інші країни світу.

Зазначимо, населення країни становить близько 5,5 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що в Словаччині з 24 жовтня по 1 листопада на тлі пандемії коронавіруса COVID-19 вводиться комендантська година.

Згідно з останніми даними моз Словаччини, з початку пандемії в країні виявлено 45,155 випадків заражень коронавірусом. За час пандемії померли 165 осіб.