ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Словаччині зроблять тест на коронавірус всім жителям країни

Автор: Инна Собора

У Словаччині заявили про плани зробити тест на коронавірус всім жителям країни. Мова йде про всіх, хто старше 10 років.

Популярні новини

Про це пише DW.

Тестування планують провести за чотири дні. Для цих цілей планується відвести дві суботи та дві неділі.

У Словаччині вважають, що в разі успіху цим прикладом можуть скористатися інші країни світу.

Зазначимо, населення країни становить близько 5,5 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що в Словаччині з 24 жовтня по 1 листопада на тлі пандемії коронавіруса COVID-19 вводиться комендантська година.

Згідно з останніми даними моз Словаччини, з початку пандемії в країні виявлено 45,155 випадків заражень коронавірусом. За час пандемії померли 165 осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КоронавірусСловаччина