В Словакии разбился самолет: погибли три человека

В Словакии потерпел крушение небольшой четырехместный самолет. В результате происшествия погибли три человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пожарно-спасательную службу Словакии.
Отмечается, что самолет разбился недалеко от села Мокрый Гай. На месте аварии пожарные
Спасатели локализовали возгорание, сейчас ведутся работы по его ликвидации.
"На момент аварии в самолете находились три человека, которых на месте аварии обнаружили без признаков жизни", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, самолет зарегистрирован в Чехии. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.