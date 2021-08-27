UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Словакии разбился самолет: погибли три человека

Автор: Тиберий Юрик

В Словакии потерпел крушение небольшой четырехместный самолет. В результате происшествия погибли три человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пожарно-спасательную службу Словакии.

Отмечается, что самолет разбился недалеко от села Мокрый Гай. На месте аварии пожарные

Спасатели локализовали возгорание, сейчас ведутся работы по его ликвидации.

"На момент аварии в самолете находились три человека, которых на месте аварии обнаружили без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, самолет зарегистрирован в Чехии. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что в России разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. В результате аварии погибли все три члена экипажа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Словакия