У Словаччині розбився літак: загинули три людини

У Словаччині зазнав аварії невеликий чотиримісний літак. В результаті події загинули три людини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пожежно-рятувальну службу Словаччини.
Відзначається, що літак розбився недалеко від села Мокрий Гай. На місці аварії пожежники
Рятувальники локалізували загоряння, зараз ведуться роботи з його ліквідації.
"На момент аварії в літаку знаходилися три людини, яких на місці аварії виявили без ознак життя", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, літак зареєстрований в Чехії. Причини та обставини аварії встановлюються.