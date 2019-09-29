В Словакии разбился истребитель Миг-29

В субботу, 28 сентября, российский истребитель Миг-29 Военно-воздушных сил Словакии разбился вблизи города Злате Моравце. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции в Facebook.

Как сообщают словацкие правоохранители, авария военного самолета произошла вечером около 22:30 по киевскому времени во время тренировочного полета с другим истребителем. Пилот успел катапультироваться, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что причиной инцидента могла стать нехватка топлива. Однако точную причину аварии самолета будет устанавливать специальная комиссия экспертов.

Напомним, 25 сентября в Индии близ авиабазы Гвалиор разбился истребитель Миг-21. Военный самолет выполнял тренировочный полет. Авария истребителя произошла через несколько минут после взлета. Оба пилота успели капультуватися.

Также РБК-Украина писало, что 19 сентября во Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Двое пилотов самолета остались невредимыми. При этом ударной волной поврежден фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.