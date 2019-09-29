У Словаччині розбився винищувач МіГ-29

У суботу, 28 вересня, російський винищувач МіГ-29 Військово-повітряних сил Словаччини розбився поблизу міста Злате Моравце. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої поліції у Facebook.

Як повідомляють словацькі правоохоронці, аварія військового літака сталася ввечері близько 22:30 за київським часом під час тренувального польоту з іншим винищувачем. Пілот встиг катапультуватися, наразі його життю нічого не загрожує.

Попередньо встановлено, що причиною інциденту могла стати нестача пального. Однак точну причину аварії літака буде встановлювати спеціальна комісія експертів.

Нагадаємо, 25 вересня у Індії поблизу авіабази Гваліор розбився винищувач МіГ-21. Військовий літак виконував тренувальний політ. Аварія винищувача сталася через декілька хвилин після зльоту. Обоє пілотів встигли капультуватися.

Також РБК-Україна писало, що 19 вересня у Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Двоє пілотів літака залишилися неушкодженими. При цьому ударною хвилею пошкоджено фасад будинку, мешканців якого в результаті евакуювали.