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В Словакии потребовали трехлетний переходный период для отказа от российской нефти

Фото: в Словакии готовы за три года отказаться от российской нефти (pixabay.com)
Автор: Наталья Юрченко

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть. Однако политик потребовал трехлетний переходный период для полного отказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что сегодня исполнительный орган ЕС предложил запретить импорт российской сырой нефти в ЕС в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - до конца года.

При этом Венгрии и Словакии предложили более длительный период для введения эмбарго. Эти страны смогут продолжать покупать российскую сырую нефть до конца 2023 года.

При этом в Словакии согласились на эмбарго, но потребовали переходный период в три года. Доля российской нефти в импорте Словакии составляет 96%.

Стоит отметить, что Еврокомиссия находится на стадии обсуждения. Сегодня пройдет встреча послов ЕС для обсуждения этого вопроса.

Напомним, в Венгрии заявили, что хотят получать российскую нефть через Украину и выступят против эмбарго ЕС.

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Российская ФедерацияСловакияНефть