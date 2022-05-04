У Словаччині вимагають трирічний перехідний період для відмови від російської нафти

Зазначається, що сьогодні виконавчий орган ЄС запропонував заборонити імпорт російської сирої нафти в ЄС протягом шести місяців, а нафтопродуктів - до кінця року.

При цьому Угорщині та Словаччині запропонували більш тривалий період для введення ембарго. Ці країни зможуть продовжувати купувати російську сиру нафту до кінця 2023 року.

При цьому в Словаччині погодилися на ембарго, але вимагають перехідний період в три роки. Частка російської нафти в імпорті Словаччини становить 96%.

Варто відзначити, що Єврокомісія знаходиться на стадії обговорення. Сьогодні пройде зустріч послів ЄС для обговорення цього питання.