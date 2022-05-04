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У Словаччині вимагають трирічний перехідний період для відмови від російської нафти

Фото: у Словаччині готові за три роки відмовитись від російської нафти (pixabay.com)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що країна готова підтримати ембарго на російську нафту. Однак політик вимагає трирічний перехідний період для повної відмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що сьогодні виконавчий орган ЄС запропонував заборонити імпорт російської сирої нафти в ЄС протягом шести місяців, а нафтопродуктів - до кінця року.

При цьому Угорщині та Словаччині запропонували більш тривалий період для введення ембарго. Ці країни зможуть продовжувати купувати російську сиру нафту до кінця 2023 року.

При цьому в Словаччині погодилися на ембарго, але вимагають перехідний період в три роки. Частка російської нафти в імпорті Словаччини становить 96%.

Варто відзначити, що Єврокомісія знаходиться на стадії обговорення. Сьогодні пройде зустріч послів ЄС для обговорення цього питання.

Нагадаємо, в Угорщині заявили, що хочуть отримувати російську нафту через Україну і виступлять проти ембарго ЄС.

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Російська ФедераціяСловаччинаНафта