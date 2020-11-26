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В Словакии отложили повторное массовое тестирование населения на COVID-19

Братислава, Четверг 26 ноября 2020 21:45
В Словакии отложили повторное массовое тестирование населения на COVID-19
Фото: медик (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Словакии отложило на неопределенное время проведение повторного массового тестирования на COVID-19 всего населения страны. Такое решение было принято в связи с недостатком тестов на коронавирус.

Об этом сообщает Slovak Spectator.

Повторное массовое тестирование в Словакии было запланировано на 6-7 декабря.

Правительство уже заключила договор на поставку 16 миллионов тестов, и первая партия численностью в 4 миллиона тестов должна была прибыть в страну 2 декабря. Впрочем, из-за трудностей в поставке, она задержится, и правительству Словакии не хватит имеющихся тестов для проведения всеобщего тестирования населения.

Кроме того, идея повторного тестирования вызвало критику со стороны словацкого общества. В частности, ассоциация городов и общин страны потребовала вообще отказаться от практики проведения общенационального тестирования, а вместо этого сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

В качестве аргумента противники приводят показатели заболеваемости COVID-19 в Словакии, которые не удалось на длительное время уменьшить после первого тестирования.

Напомним, в Словакии массовое тестирование на коронавирус началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет. В стране проживает около 5,5 миллиона граждан.

За первые выходные в Словакии протестировали на коронавирус более 3,6 миллиона жителей. Инфицирование коронавирусом подтвердили у 1% населения страны.

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