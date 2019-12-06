В Словакии в многоэтажке произошел взрыв, есть погибшие

В пятницу, 6 декабря, в словацком городе Прешов в многоэтажке произошел мощный взрыв газа, в результате чего погиб минимум один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Slovak Spectator.

Как отмечается, в городе объявили чрезвычайное положение.

По словам мэра города Елены Турчанови, есть погибшие и много пострадавших. По данным СМИ, один человек погиб, когда упал с балкона.

В спасательной службе сообщили, что в настоящее время существует также угроза обвала всего дома.

Кроме того, в середине дома еще находятся люди, которые заблокированы в здании.

На месте происшествия работают десятки спасателей.

Напомним, 4 декабря на польском горнолыжном курорте прогремел взрыв в жилом здании, в котором находились восемь человек. В результате взрыва здание обрушилось. Позже стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов здания тела трех погибших людей. Среди погибших был один ребенок.

Кроме того, в ноябре в Бенгладеш произошел взрыв газопровода в пятиэтажном доме. В результате взрыва в городе Читтагонг погибли по меньшей мере 7 человек и еще 8 пострадали, все они были госпитализированы.