У Словаччині в багатоповерхівці стався вибух, є загиблі

У п'ятницю, 6 грудня, в словацькому місті Прешов у багатоповерхівці стався потужний вибух газу, в результаті чого загинула щонайменше одна особа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Slovak Spectator.

Як зазначається, у місті оголосили надзвичайний стан.

За словами мера міста Олени Турчанови, є загиблі й багато постраждалих. За даними ЗМІ, одна людина загинула, коли впала з балкону.

У рятувальній службі повідомили, що нині існує також загроза обвалу всього будинку.

Крім того, у середині будинку ще знаходяться люди, які заблоковані у будівлі.

На місці події працюють десятки рятувальників.

Нагадаємо, 4 грудня на польському гірськолижному курорті пролунав вибух в житловій будівлі, в якій перебували вісім осіб. В результаті вибуху будівля обвалилася. Пізніше стало відомо, що рятувальники витягли з-під завалів будівлі тіла трьох загиблих людей. Серед загиблих була одна дитина.

Крім того, у листопаді у Бенгладеш стався вибух газопроводу в п’ятиповерховому будинку. В результаті вибуху в місті Чіттагонг загинули щонайменше 7 людей та ще 8 - постраждали, всі вони були госпіталізовані.