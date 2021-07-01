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В Словакии еженедельно будут проводить лотерею среди вакцинированных с фондом 2 млн евро

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Словакии представило новый набор стимулов для повышения уровня вакцинации в стране. Среди них еженедельная "лотерея вакцинации" с призовым фондом в 2 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Euractiv.

В дополнение к "лотерее вакцинации" словацкие власти предлагают бонус в размере от 30 до 90 евро тем, кто убеждает невакцинированных от коронавируса сделать прививку. Величина бонуса зависит от возраста человека.

Кроме того, правительство Словакии изменило правила пересечения границы. Согласно им, с 9 июля привитые от коронавируса путешественники будут иметь преимущества.

Въезжающие в страну вакцинированные путешественники должны будут зарегистрироваться в онлайн-форме eHranica, а затем самоизолироваться. Через пять дней после прибытия они могут завершить карантин, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста.

С 10 августа это требование отменяется для тех путешественников, кто сделал вторую прививку за 14 дней до пересечения границы.

Издание отмечает, что Словакия имеет один из самых низких показателей вакцинации от коронавируса в ЕС. В стране менее 29% населения полностью иммунизированы.

Отметим, в Казахстане ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, торговли и образования. Непривитых обещают отстранить от очной работы.

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СловакияКоронавирусВакцинация