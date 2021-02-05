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В Словакии "британский" штамм выявили в 71% случаев заражения коронавирусом

Братислава, Пятница 05 февраля 2021 20:34
В Словакии "британский" штамм выявили в 71% случаев заражения коронавирусом
Фото: Игорь Матович (flickr.com/eppofficial)
Автор: РБК-Украина

В Словакии "британский" штамм коронавируса, стал основной причиной новых случаев COVID-19 в стране. По предварительным результатам, он выявлен в 71% случаев положительных результатов тестов.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, передает Reuters.

"На данный момент из 1360 клинических образцов, положительно протестированных с помощью ПЦР, 71% был диагностирован как британский вариант SARS-CoV-2 B.1.1.7", - заявил он.

По сообщению информационного агентства TASR, эта доля была еще выше среди пациентов с COVID в университетской больнице Луи Пастера в городе Кошице на востоке Словакии, где тесты показали, что 91% переносят "британский" штамм вируса.

По словам премьера, распространение "британского" штамма затрудняет ослабление ограничительных мер.

"Такое количество случаев заражения "британским" штаммом означает, что любое ослабление без каких-либо адекватных защитных мер приведет к увеличению числа положительных случаев и ухудшению ситуации", - подытожил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи допустил усиление комендантского часа. Правительство рассматривает введение SMS-подтверждения для выхода из дома.

Кроме того, в начале января в Словакии обнаружили мутировавший коронавирус. У жителей восточных районов страны подтвердили "британский" штамм коронавируса.

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