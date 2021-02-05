У Словаччині "британський" штам виявили в 71% випадків зараження коронавірусом

Фото: Ігор Матович (flickr.com/eppofficial)

У Словаччині "британський" штам коронавірусу, став основною причиною нових випадків COVID-19 у країні. За попередніми результатами, про н виявлений в 71% випадків позитивних результатів тестів.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, передає Reuters.

"На цей час з 1360 клінічних зразків, позитивно протестованих за допомогою ПЛР, 71% був діагностований як британський варіант SARS-CoV-2 B. 1.1.7", - заявив він.

За повідомленням інформаційного агентства TASR, ця частка була ще вищою серед пацієнтів з COVID в університетській лікарні Луї Пастера в місті Кошице на сході Словаччини, де тести показали, що 91% переносять "британський" штам вірусу.

За словами прем'єра, поширення "британського" штаму ускладнює ослаблення обмежувальних заходів.

" Така кількість випадків зараження "британським" штамом означає, що будь-яке послаблення без будь-яких адекватних захисних заходів призведе до збільшення числа позитивних випадків і погіршення ситуації", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчи допустив посилення комендантської години. Уряд розглядає введення SMS-підтвердження для виходу з будинку.